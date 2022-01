'Voet' steekt uit gecrashte auto, hulpdiensten rukken uit

Na een melding van een gecrashte auto waar een voet uitstak, zijn hulpdiensten vrijdagochtend met spoed vertrokken naar de Heizenschedijk in Moergestel. Toen ze aankwamen, ontdekten ze de auto met 'een voet' uit de deur.

Bij aankomst zagen ze al gauw dat de auto leeg was en dat het alleen een schoen was die uit de auto stak.

Shovel

De bestuurder was eerder die ochtend tegen een boom gereden en kon zelf uit de auto kruipen. Een voorbijganger had de auto aan de kant gezet met een shovel. De bestuurder ging vervolgens naar z'n werk en liet de auto achter. Deze is later opgehaald door een garagebedrijf.

Het ongeluk gebeurde waarschijnlijk door de combinatie van een nat wegdek en mist. De bestuurder had wat last van zijn borst door de gordel.