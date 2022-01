Man wordt betrapt bij cokedeal en rijdt expres agent aan

Archieffoto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties

Een 25-jarige man uit Hoogerheide heeft donderdag een agent aangereden nadat hij betrapt was bij een vermoedelijke drugsdeal. De man wilde er vandoor gaan in een auto en schepte daarbij een agent. Hij is op de motorkap beland en enkele meters meegesleurd.

Lobke Kapteijns Geschreven door