'Niet-essentiële' winkeliers stonden op de markt en dat is een blijvertje

Marktbezoekers in Breda troffen vrijdagochtend een wel erg uitgebreide weekmarkt aan. 14 extra kramen stonden er in de Veemarktstraat. Allemaal van winkeliers die de deuren vanwege de lockdown tot en met vrijdag gesloten moesten houden. De actie was bedoeld als noodkreet tegen de lockdown. Maar ook nu bekend is dat de winkels morgen weer open mogen, is de markt een blijvertje.

Want veel ondernemers hebben aardig verkocht vandaag, weet Thibaud van der Steen van Breda maakt mij Blij. Die stichting steunt ondernemers in coronatijd. "We zijn met ondernemers en de gemeente gaan praten en gaan kijken wat ze nodig hebben, daar kwam dit initiatief uit."

Jassen, petten en schoenen, in de extra kramen was het allemaal te koop. "Het is nu echt niet leuk om ondernemer te zijn", zegt Nancy Raads, die een kledingwinkel in Breda heeft. "Met de lockdown kunnen we niks, het is dan wrang om te zien dat er wel gewoon markt wordt gehouden en wij niks kunnen". Ze is daarom erg blij dat ze nu met de kraam toch het een en ander kan verdienen. "Anders moeten we alles afprijzen, dan houden we niks meer over."

De ondernemers worden daarbij gesteund door de gemeente, die tijdelijk ontheffing heeft gegeven om de winkeliers hier te laten staan.

Onder de mensen

Ook Paul Lutterman is blij met zijn schoenenkraam. "Of ik hier nou sta als signaal of serieus wat probeer te vangen? Ik denk dat het een combinatie van beiden is." Hoe dan ook is hij blij dat hij gewoon weer met klanten kan spreken. "En is het altijd fijn als ze iets kopen", aldus de ondernemer.

Deze jongen gaat nieuwe schoenen passen voor een kraampje: