Auto klemgereden op A58, afrit Ulvenhout dicht

Op de A58 van Breda richting Tilburg heeft de politie vrijdagmiddag iemand aangehouden. Dat gebeurde tussen Galder en knooppunt Ulvenhout. De afrit bij Ulvenhout werd daarom tijdelijk afgesloten.

Te zien is dat de auto met Belgisch kenteken is klemgereden op de A58. Tijdens de aanhouding is één baan afgesloten en werd de inrit afgesloten.

De auto is inmiddels opgehaald door een bergingsbedrijf. Ook een onopvallende politieauto raakte beschadigd bij de actie en er ontstond een flinke file. Die is inmiddels opgelost.

Het is niet bekend waarom de bestuurder is aangehouden.