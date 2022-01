Belgische autodief op A58 klemgereden door politie

Een Belgische autodief is vrijdagmiddag klemgereden en opgepakt door de politie. Dat gebeurde op de A58 van Breda richting Tilburg tussen Galder en knooppunt Ulvenhout.

De auto was als gestolen geregistreerd, waarna de politie de man een stopteken gaf. Hij ging ervandoor en ramde in zijn vlucht een onopvallende politieauto. De man is opgepakt.

De afrit bij Ulvenhout op de A58 werd tijdelijk afgesloten. Andere weggebruikers stonden daardoor in de file.