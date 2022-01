4 honden dood na vergiftiging, politie waarschuwt baasjes voor worsten

Sinds eind december zijn er in Tilburg vier honden overleden als gevolg van vergiftiging. Dat meldt de politie vrijdag. Vrijdagochtend werd er vergiftigde worst gevonden in het parkje naast het Von Weberpad in Tilburg-Noord. En ook vrijdag ontving de politie een melding dat er een hond vergiftigd zou zijn.

Hoe het met die laatste hond gaat, kon een woordvoerder van de politie vrijdagmiddag niet zeggen. Voor zover bekend is deze hond niet overleden als gevolg van de vergiftiging.

De politie heeft meerdere meldingen binnen gekregen dat er honden zijn vergiftigd nadat zij werden uitgelaten over groenstroken in de wijk De Lijnse Hoek in Tilburg-Noord. De politie waarschuwt hondeneigenaren dan ook voor vergiftigde worsten in Tilburg-Noord. Het was vrijdag voor het eerst dat er vergiftigde worst werd gevonden.

'Wees alert'

Het advies aan hondeneigenaren is extra alert te zijn tijdens het wandelen met de hond in de omgeving van het Von Weberpad, de Eccardstraat en de Bachlaan. "Houd de hond aangelijnd en let goed op dat de hond niets eet", is het advies.

"Ziet u iemand worst neerleggen of treft u worst aan in de wijk De Lijnse Hoek, neem dan contact op met de politie", roept de politie ook op.

