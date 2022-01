Zoo Veldhoven staat te koop. Negen jaar is Richard Loomans nu eigenaar. Zo zoetjes aan vindt hij het tijd om een opvolger te zoeken. Die opvolger moet wel 5 miljoen euro neertellen, want dat is wat het park met vogels, maar ook kamelen, zebra’s en wallaby’s, moet kosten. Loomans laat zien wat en vooral ook wie je voor dat geld krijgt.