Doorrijder fataal ongeluk in Roosendaal hoort celstraf tegen zich eisen

Een man van 28 uit Roosendaal moet als het aan jusititie ligt een halfjaar de cel in voor het veroorzaken van een uiteindelijk fataal ongeluk in zijn woonplaats. De verdachte reed op 18 december 2020 een fietser van 64 jaar aan op de Borchwerf. Het slachtoffer, eveneens uit Roosendaal, overleed later aan zijn verwondingen.

Sandra Kagie Geschreven door