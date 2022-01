Wanprestatie tegen PEC Zwolle brengt Willem II dieper in de problemen

De opdracht was heel duidelijk voor Willem II. De tweede seizoenshelft begon de ploeg van trainer Fred Grim op bezoek bij hekkensluiter PEC Zwolle. Winnen zou een dramatische reeks tot een einde brengen en het zou de afstand met de tegenstander nog groter maken. Maar tussen iets weten en iets doen zit soms een groot verschil. En dat was nu ook zo, een zeer zwak Willem II ging met 2-0 onderuit.

Er waren nog zo'n twintig minuten te spelen toen Ché Nunnely uithaalde. Niet dat hij het doel van PEC Zwolle-goalie Kostas Lamprou onder vuur nam, hij haalde al trappend uit naar zijn tegenstander. Scheidsrechter Jeroen Manschot liet het bij geel. Het was de tweede keer dat de vleugelspeler van Willem II een (na)trappende beweging maakte. Een uiting van frustratie, van onmacht.

Zelfde spelers, zelfde spel

Versterkingen werden er verwacht in de eerste dagen van het nieuwe kalenderjaar. Een dag voor de wedstrijd tegen PEC Zwolle werd de komst van Kilian Ludewig bekendgemaakt, maar de jonge huurling kreeg nog geen minuten. Dus moest trainer Fred Grim het met de spelers doen waarmee hij het ook in de eerste seizoenshelft deed.

Niet de gewenste versterkingen dus. En dus was er ook in het spel eigenlijk niets anders. Een gebrek aan lef, intensiteit, passie, strijd én kwaliteit was te zien op het veld. Zoals dat ook voor de winterstop al vaker te zien was.

Fout

Willem II kwam in de eerste helft op voorsprong door slap verdedigen. Derrick Köhn wilde de bal in zijn eigen strafschopgebied rustig meenemen naar de zijkant van het veld, maar zag daarbij PEC-aanvoerder Bram van Polen volledig over het hoofd. Hij verloor de bal en zag een paar tellen later Thomas van den Belt de bal tegen de touwen werken: 1-0.

Een klein kwartier voor het einde van de wedstrijd was het Van den Belt die nog een keer wist te scoren. De verdediging van Willem II stond erbij en keer ernaar toen PEC Zwolle de aanval zocht. Van den Belt kreeg de bal en mocht in de buurt van Emil Bergström en Nikos Michelis vrij uithalen. De twee verdedigers staken niet eens een been uit om de poging van de PEC-speler te blokkeren. Timon Wellenreuther kon er niet bij en zo kwam de thuisploeg op 2-0.

Het ingrijpen van de twee defensieve krachten was ook tekenend, zeker als je het vergelijkt met de ingreep van Bram van Polen zo'n tien minuten later. Vincent Schippers haalde uit, maar de aanvoerder gaf alles om al vliegend de bal te blokkeren. Het leverde hem een blessure op, maar bij een 2-0 stand zal dat hem een zorg zijn geweest,

Ranglijst

Met de negende competitienederlaag op rij - en de twaalfde wedstrijd in de Eredivisie op rij zonder overwinning - komt Willem II dieper en dieper in de problemen. De teller blijft staan op achttien punten. PEC Zwolle blijft hekkensluiter, maar maakt wel de sprong van zes naar negen punten. RKC Waalwijk kan zaterdag over Willem II heen, als het wint van Go Ahead Eagles. Terwijl nummer zestien Sparta en nummer zeventien Fortuna Sittard Willem II tot twee punten kunnen naderen.