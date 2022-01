Willem II in mineur na nieuwe deceptie: 'Moeten ons zorgen maken'

Derrick Köhn stak de hand in eigen boezem na de nederlaag van Willem II tegen PEC Zwolle vrijdagavond. Hij ging de fout in bij de 1-0 van PEC Zwolle. De linksback was echter niet de enige die fouten maakte en een slechte wedstrijd voetbalde. Een zwak Willem II verloor dik verdiend van de hekkensluiter uit de Eredivisie. Hoe deze dramatische reeks een halt toegeroepen kan worden? Op die vraag hebben ze bij de Tilburgse club het antwoord nog niet gevonden.

"Ik heb er geen woorden voor, dit is echt niet leuk meer", zei Köhn een klein halfuur na de nederlaag in de catacomben van het stadion van PEC Zwolle. De capuchon over het hoofd, de schouders een beetje naar beneden. Na het trainingskamp en een goede trainingsweek was iedereen bij Willem II weer fris, maar tijdens de degradatiekraker was daar weinig van te zien. "Het zelfvertrouwen is er niet."

Unlucky. Dat woord herhaalde Köhn na afloop van het duel meerdere keren. "Het was niet goed, maar het was vooral ongelukkig." De linksback, die na een uur spelen gewisseld werd, had wel het idee dat hij en zijn ploeggenoten met de juiste intentie aan de wedstrijd begonnen. Toch leek het tijdens de wedstrijd lang niet altijd alsof de spelers echt alles gaven om de punten te pakken. "Het was net als voor de winterstop. Eén of twee procent ontbreekt er. Natuurlijk wil iedereen, we pushen elkaar ook echt in de kleedkamer. Maar op het veld, in de duels, ik weet het niet... het is niet honderd procent."

"Natuurlijk moet dat er wel zijn. Ik weet niet wat het is. We hebben zoveel wedstrijden verloren. Ons zelfvertrouwen is er niet echt. Misschien heeft dat ermee te maken. Vandaag was gewoon echt niet goed. We moeten de trainingen gebruiken om zelfvertrouwen te krijgen. Hopelijk komt het dan terug. We moeten het zelfvertrouwen uit kleine dingen halen. Daarom moeten we deze wedstrijd zo snel mogelijk vergeten. Dat is niet makkelijk, het zit altijd in je hoofd. Maar je moet, het is de enige optie. Als je de hele tijd aan zo'n wedstrijd blijft denken, heb je geen positieve mindset."