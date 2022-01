NAC houdt stand tegen koploper Volendam, Bakayoko straalt bij Jong PSV

Archieffoto: OrangePictures.

Drie Brabantse voetbalclubs kwamen vrijdagavond in actie in de Keuken Kampioen Divisie. Meest opmerkelijke prestatie waren de vier treffers van misschien wel het grootste talent van Jong PSV, Johan Bakayoko. Helmond Sport was 'vrij': de laagvlieger liet weten niet te kunnen spelen tegen FC Emmen vanwege coronabesmettingen en blessures bij de selecties.

NAC Breda - FC Volendam 0-0 NAC heeft vrijdagavond dapper stand gehouden tegen FC Volendam. De Bredase ploeg dwong tegen de koploper uit Noord-Holland een 0-0 gelijkspel af. In de slotfase was Volendam nog dicht bij een treffer, maar keeper Nick Olij wist die te voorkomen. FC Eindhoven - Jong FC Utrecht 4-0 FC Eindhoven was een maatje te groot voor Jong FC Utrecht. Toch duurde het tot de tweede helft voordat de thuisclub voor het eerst tot scoren kwam. Daarna walsten de Eindhovenaren over de Utrechtse beloften heen.

