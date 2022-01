112-nieuws: brand op schip bij Lith • flat ontruimd vanwege brand

05.02

Een auto is vrijdagnacht over de kop geslagen in de Emerparklaan in Breda. Dit gebeurde rond kwart over drie. De bestuurder was volgens een correspondent over de vangrail gereden. Hoe dit kon gebeuren, wordt onderzocht. De bestuurder is, net zoals een passagier, nagekeken door ambulancepersoneel. Een berger heeft de auto getakeld.