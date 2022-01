112-nieuws: vermoedelijk drugslab in flat Breda • autodief gepakt

18.56

Op de tweede etage van een flat aan de Concordiastraat in Breda heeft de politie zaterdag de hele dag onderzoek gedaan. Uiteindelijk is er een groot aantal spullen afgevoerd, vermoedelijk gaat het om de ontmanteling van een drugslab.

Het onderzoek begon op zaterdag in de ochtend, rond tien uur was de politie al op de been bij de flat. Er is de hele dag onderzoek gedaan. Tegen het einde van de middag is de flat leeggehaald. Allerhande spullen zoals vaten en jerrycans zijn afgevoerd met een vrachtwagen.

Ook een auto die verderop geparkeerd stond, is meegenomen. Of er iemand is opgepakt is niet duidelijk.