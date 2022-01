'Naakte nagelstyliste' door het dolle: 'We hebben lang genoeg stilgestaan'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1

Ze werd in één klap beroemd toen ze zonder kleren aan protesteerde tegen de lockdown van het kabinet. Vrijdagavond stond de telefoon van nagelstyliste Daisy Madina uit Eindhoven dan ook roodgloeiend, want iedereen wilde door haar gevijld, vertroeteld en gelakt worden. Daarom werkte de 'naakte nagelstyliste' bij wijze van uitzondering ook op zaterdag. "De opluchting is groot dat we weer open mogen."

Floortje van Gameren Geschreven door

Daisy kreeg landelijke bekendheid door haar actie op Instagram. Met een naaktfoto protesteerde ze tegen de gedwongen coronasluiting van de beautysector. De sluiting om het aantal coronabesmettingen tegen te gaan, ging half december in. De foto kreeg honderden reacties en bijval vanuit de gehele sector en daarbuiten. "Nee, dat had ik nooit verwacht. Maar ik was het gewoon zat, begrijp je?", zegt de Eindhovense. De protestfoto die Daisy deelde via Instagram

Wachten op privacy instellingen...

Inmiddels heeft Daisy haar eerste klant Nancy in haar salon aan huis ontvangen. "Ik ben echt blij dat ik weer terecht kan. Normaal gesproken ga ik om de vier weken naar Daisy, maar nu heb ik zeven weken moeten wachten. Mijn nagels zijn lelijk", zegt ze terwijl haar nagels netjes worden gevijld.

"Nu moeten we vooruitkijken, we hebben lang genoeg stilgestaan."

Dat Daisy nu voor altijd de naam 'naakte nagelstyliste' draagt door haar actie, maakt haar niks uit. "Het heeft iets losgemaakt, toch? Ik heb zoveel complimenten gekregen en herkenbare reacties. En nu moeten we vooruitkijken en door, want we hebben lang genoeg stilgestaan." Het bord dat Daisy op de foto vast heeft, blijft voorlopig nog in haar salon staan. "Ik moet er om lachen en het geeft me tegelijkertijd moed en kracht, elke keer als ik het weer zie."

Het bord in de salon van Daisy