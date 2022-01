RKC-goalie geniet na moeilijke periode nu van assist: 'Moet een kerel zijn'

Etienne Vaessen kende voor de winterstop een moeilijke periode bij RKC Waalwijk. Het draaide niet lekker bij de doelman, die ook na een korte break tijdens een oefenwedstrijd in aanloop naar de hervatting van de competitie pijnlijk in de fout ging. Zaterdagavond stond hij er echter weer voor zijn club. Niet alleen met reddingen, maar zelfs ook met een assist.

Na afloop gaat het in eerste instantie natuurlijk over die assist van Vaessen. "De eerste assist uit mijn carrière", zegt de goalie met een lach op zijn gezicht. "Ik weet dat Finn (Stokkers, red.) op alles doorloopt. Dat was nu ook zo. En hij maakt hem goed af. Maar ik schrok ook wel van hoe goed ik die bal raakte. Ik zag Finn één op één staan en dacht: ik peer hem snel lang, zij zijn uit positie. Gelukkig valt de bal er dan ook nog zo in."

"Het is geweldig hoe hij die bal uitschiet", zei trainer Joseph Oosting over de assist van zijn doelman. "Hij stuitert een keer en wij krijgen daardoor een goal. Daar kan ik enorm van genieten. En dat gun ik hem ook." Dat zegt Oosting niet voor niets zo nadrukkelijk. "Vaessen heeft een moeilijke periode gehad. Hij is grillig, wispelturig. Maar vandaag stond hij er weer, dat vind ik mooi." Had de uit Breda afkomstige doelman het interview staan luisteren, had hij niet vreemd opgekeken. Niet veel later zegt hij bijna hetzelfde. "Ik heb een wat mindere periode gehad voor de winterstop. De trainer heeft me op scherp gezet, dat ik stabiel moet worden."

"Ik wil niet meer die gekke fratsen uithalen waarvan sommige mensen mij kennen."

"In het begin van het seizoen heb ik goede wedstrijden gekeept, toen dacht ik dat ik stabieler geworden was. Daarna ga ik in de fout tegen NEC, was het uit bij Twente slecht, zag ik er bij een goal van PSV niet goed uit. En uit bij Sparta had ik wat verkeerde inspeelballen. Ik ging niet lekker de winterstop in. Vervolgens heb ik voor mezelf op een rijtje gezet wat ik wil, de komende maanden én de komende jaren. En dat is gewoon stabiel worden. Niet meer die gekke fratsen uithalen waarvan sommige mensen mij kennen." Zo'n gekke frats had hij niet lang na de assist ook, toen hij als een soort wilde stier zijn strafschopgebied uit kwam rennen. Mede dankzij ploeggenoot Melle Meulensteen kwam er geen tegendoelpunt uit dat moment. "Veel keepers blijven staan. Maar door die manier van uitkomen pak ik ook veel ballen die achter de verdediging vallen... maar het was wel zo'n momentje inderdaad, die moet ik er uit zien te krijgen. Daar ben ik hard aan aan het werken."

"Het is profvoetbal, je moet gewoon een kerel zijn."