Jan Biggel over zijn maatje Arno Sloot: 'God, wat heb ik met hem gelachen'

Onafscheidelijk waren Jan en Arno. De twee volkszangers die elkaar leerden kennen 'op de bouw' waren maatjes voor het leven. Vrijdag 14 januari overleed Arno plotseling aan een hartstilstand.

Floortje van Gameren Geschreven door

"Arno had een groot hart. Hij zorgde voor iedereen en gaf alles weg wat hij had. Misschien is dat grote hart hem wel fataal geworden", zegt Jan terwijl hij de tranen van zijn wangen veegt. Hij zit in zijn woonkamer in Liempde herinneringen op te halen aan Arno. Het ene filmpje na het andere komt voorbij. "We haalden echt kattenkwaad uit. God, wat heb ik met hem gelachen."

Het is zo onwerkelijk

Jan pakt nog maar een biertje. "Normaalgesproken liep ik nu bij hem aan. Dat deden we zeven dagen in de week. Ik heb nog nooit zo'n band met iemand gehad en dat gaat ook niet meer komen." Jan is dan ook diepbedroefd, maar echt doordringen doet het nog niet. "Het is zo onwerkelijk, snap je?"

Normaalgesproken zou Jan nu met zijn maatje Arno een pilsje drinken.