Volkszanger Arno Sloot overleden, held van het 'kloempestoemper-repertoire'

Foto: Arno Sloot, Facebook/Regio Artiesten Events

Volkszanger Arno Sloot uit Sint-Michielsgestel is vrijdag aan een hartstilstand overleden. Dat meldt platenmaatschappij Smaragd op zijn Facebookpagina.

"Zojuist bereikte ons het verdrietige bericht dat Arno Sloot vanochtend is overleden. Wij wensen familie, vrienden en nabestaanden veel kracht en sterkte toe met het verwerken van dit verlies", aldus de platenmaatschappij. Arno Sloot maakte naar eigen zeggen liedjes van het Nederlandstalig kloempestoemper-repertoire. Vrolijke muziek met een hoog meezingen-en-inhaken-gehalte. Hij trad onder andere op in het Omroep Brabant-programma Hart voor Muziek. Ook maakte hij samen met zanger Jan Biggel uit Liempde verschillende nummers, waaronder 'We gaan op stap'. Voor de videoclip maakten ze opnames in een fontein vol schuim op de rotonde bij Plein 1944 in Schijndel. Met humor kom je overal, dat was het devies van het tweetal.

Wachten op privacy instellingen...

Jan reageert vol verdriet op het verlies van zijn vriend. "Soms probeer je woorden te zoeken om je gevoelens te uiten en dan kom je er achter dat bepaalde gevoelens niet in woorden uit te drukken zijn. Ik heb Arno mogen kennen als maat, vriend en collega. Iemand waar ik veel plezier en lol mee heb mogen beleven." "Arno was dan ook een mooi en uitzonderlijk persoon met een groot hart", vervolgt hij. "Daarom zal ik ook de tijd koesteren die ik met hem heb mogen beleven en dat hij altijd een speciaal plekje in mijn hart zal hebben. Arno, je was toch mijn maatje en voor altijd in mijn hart, vriend."

"Potverdomme Arno, wat flik je ons nou?"