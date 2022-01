Linda pleit voor betere informatie over vaccineren van zwangeren

Als moeder van drie kinderen en zwanger van de vierde wil Linda Oerlemans (37) uit Tilburg betere informatie over vaccineren tegen corona als je zwanger bent. “Ik heb zelf gemerkt hoe ingewikkeld het is om een keuze te maken, terwijl er echt kansen liggen om vrouwen goed te informeren.”

Lang niet iedereen is op de hoogte van de risico’s, merkt Linda. “Ik merk in mijn omgeving dat veel vrouwen kampen met angst en vragen. De helft van de zwangere vrouwen is niet gevaccineerd, daar wil ik me hard voor maken.”

Je laten vaccineren tegen corona terwijl je zwanger bent, verstandig of niet? Het algemene advies van het RIVM is dat een zwangere vrouw zich veilig kan laten vaccineren. Volgens het RIVM lopen zwangeren namelijk een verhoogd risico bij een coronabesmetting en hebben ze een grotere kans om in het ziekenhuis of op de intensive care terecht te komen.

Zelf is ze bijna twintig weken zwanger. Ze haalde twee weken geleden de boosterprik nadat ze gesprekken had gevoerd met haar huisarts en verloskundige. Maar die keuze vond ze niet gemakkelijk.

“Het is sowieso ingewikkeld om goede informatie te vinden over vaccineren en de gevolgen hiervan. Laat staan als je zoiets kostbaars in je buik hebt als een kindje. Ik heb de keuze gemaakt om me wel te laten vaccineren, maar ik kan me voorstellen dat dit anders is als je nog niet eerder zwanger bent geweest.”

Als raadslid van gemeente Tilburg voor de partij ONS Tilburg pleit ze voor betere informatie en ze vraagt de gemeente nu om actie. “In Zuid-Holland werkt het Erasmus MC samen met verloskundigen uit de regio. Via die weg kunnen zwangere vrouwen zich laten vaccineren en krijgen ze informatie om zo eventuele angst weg te nemen. Dat zouden we in Tilburg ook kunnen realiseren.”