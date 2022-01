112-nieuws: brand verwoest schuur en auto • steekpartij in Eindhoven

De brandweer bestreed de brand in Valkenswaard (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

09.00 Meerdere auto's in brand in parkeergarage Jeroen Bosch Ziekenhuis In de personeelsparkeergarage van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is maandagochtend rond halfacht brand uitgebroken. De brand op de derde verdieping kon snel worden geblust. Meerdere auto's zijn beschadigd geraakt; eentje ging er in vlammen op.

04.35 Brand verwoest schuur en auto Aan het Rijt in Valkenswaard is zondagnacht een schuur uitgebrand. In die schuur was een auto geparkeerd. Ook deze ging bij de brand verloren. Het vuur werd rond halfvier ontdekt. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Bij de brand zou niemand gewond zijn geraakt. Wachten op privacy instellingen... Van de schuur aan het Rijt in Valkenswaard bleef weinig over (foto: Rico Vogels/SQ Vision).