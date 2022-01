112-nieuws: 'Intelligente' kraai in beslag genomen • Bedreiging in trein

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

19.33 Auto verlaat inrit en botst op busje Een auto die uit een inrit de Liesbosweg opreed zag een busje over het hoofd. Beide voertuigen botsten op elkaar en liepen flinke schade op. Niemand raakte gewond.

17.12 Bromfietser gaat onderuit en raakt gewond Op een fietspad langs de Burgemeester Freijterslaan in Roosendaal ging maandagmiddag een bromfietser onderuit en raakte daarbij gewond. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De gemeente heeft het fietspad gereinigd.



15.00 Grote zoekactie gestart naar Belg De in België gezochte Dave de Kock (34), die woensdag met zijn oppaskind Dean (4) in Sint-Niklaas verdween, verblijft 'mogelijk in het zuiden van Nederland'. De Officier van Justitie in Breda coördineert daarom een grote zoekactie. LEES OOK: Grote zoekactie naar vermist kind (4) uit België, oppas nam jongen mee In Waalwijk wordt er op meerdere plekken gepost vanwege de zoektocht, bevestigt de politie (foto: SQ Vision).

12.50 'Intelligente' zwarte kraai in beslag genomen De politie heeft in Laarbeek een zwarte kraai in beslag genomen. De vogel zat volgens de politie een halfjaar opgesloten in een kooi: "Treurig voor zo'n intelligente vogel." Wachten op privacy instellingen...

12.24 Slachtoffer aanrijding Steenbergen overleden, automobilist had teveel gedronken De 23-jarige man die zaterdagavond zwaargewond raakte bij een aanrijding in Steenbergen, is zondagmiddag overleden. Dat maakte de politie maandagmiddag bekend. De aanrijding vond plaats op de kruising van de Wipstraat met de Wouwsestraat. De 29-jarige automobilist uit Steenbergen die het slachtoffer aanreed, had teveel alcohol gedronken.

12.06 Bewoner weer thuis na steekpartij De 23-jarige man die zondagavond gewond raakte nadat hij werd aangevallen in zijn eigen huis aan de Ericastraat in Eindhoven , is in een ziekenhuis behandeld. Inmiddels is hij weer thuis. Dat maakte de politie maandagochtend bekend. Drie mannen zijn aangehouden. Zij zijn 26, 28 en 31 jaar oud en worden deze maandag verhoord. Gewonde bij steekincident Eindhoven (Foto: Dave Hendriks/SQ Vision).

10.43 Bedreiging in trein Op het traject Eindhoven-Weert is zondagavond rond halfnegen iemand met een wapen bedreigd in de trein. De politie zegt dringend op zoek te zijn naar getuigen van het voorval. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Volgens de politie is er aangifte gedaan. Wachten op privacy instellingen...

10.00 Viertal vast na vondst inbrekersspullen Vier mannen zijn zondagnacht aangehouden bij grensovergang Hazeldonk. Zij hadden inbrekersspullen in hun auto. Agenten vermoeden dat de mannen zich bezighouden met ladingdiefstallen. Als op de vuurpijl reed de bestuurder terwijl zijn rijbewijs was ingevorderd. Wachten op privacy instellingen...

09.00 Meerdere auto's in brand in parkeergarage Jeroen Bosch Ziekenhuis In de personeelsparkeergarage van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch brak maandagochtend rond halfacht brand uit. De brand, op de derde etage, kon snel worden geblust. Meerdere auto's zijn beschadigd geraakt. Een auto ging in vlammen op.

04.35 Brand verwoest schuur en auto Aan het Rijt in Valkenswaard is zondagnacht een schuur uitgebrand. In die schuur was een auto geparkeerd. Ook deze ging bij de brand verloren. Het vuur werd rond halfvier ontdekt. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Bij de brand zou niemand gewond zijn geraakt. Wachten op privacy instellingen... Van de schuur aan het Rijt in Valkenswaard bleef weinig over (foto: Rico Vogels/SQ Vision).