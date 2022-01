Meerdere auto's in brand in parkeergarage Jeroen Bosch Ziekenhuis

Op sociale media gaan beelden rond van de brand.

In de personeelsparkeergarage van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is maandagochtend rond halfacht brand uitgebroken. De brand op de derde verdieping kon snel worden geblust. Meerdere auto's zijn beschadigd geraakt; eentje ging er in vlammen op.

Ron Vorstermans Geschreven door

Volgens het ziekenhuis heeft een vrouw rook ingeademd tijdens de brand. Zij wordt op de spoedeisende hulp behandeld. Vuur naar andere wagens overgeslagen

Volgens de brandweer ging er rond kwart voor acht 's ochtends een automatisch brandalarm af in een bijgebouw van het ziekenhuis. Toen de brandweer ging kijken, bleek het om de parkeergarage van het personeel te gaan, waar een autobrand woedde. Het ziekenhuis meldt dat de brand is 'overgeslagen naar waarschijnlijk vier of vijf andere auto’s'. De personeelsparkeergarage is nog niet vrijgegeven, maar de garage voor de bezoekers is gewoon open, meldt het ziekenhuis. 'Dit is klote na een nachtdienst'

Voor het personeel is het nu afwachten geblazen. Een verpleegkundige die voor de afgesloten parkeergarage staat, baalt maandagochtend van de brand. Ze heeft net een fiks aantal uren werk achter de rug. "Dit is klote, na een nachtdienst. Het was al een hele lange nacht en nu kan ik niet naar huis. Als ik opgehaald moet worden sta ik hier nog een uur en dan moet ik ook nog de auto ophalen laten. En iedereen zit bij mij thuis in quarantaine." Onderzoek

Op sociale media gaan beelden rond van de brand. Het is onduidelijk waardoor de brand uitbrak. Er wordt onderzoek naar de oorzaak gedaan, bevestigt de brandweer.