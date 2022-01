Wolf doodgereden op A67 bij Aalst

Foto: BIJ12

Op de A67 bij Aalst is maandag een mannelijke wolf doodgereden. Hij wordt voor sectie overgebracht naar het Dutch Wildlife Health Center (DWHC) van Universiteit Utrecht. Het is nog niet duidelijk of het gaat om de wolf die in de omgeving van de Strabrechtse Heide veel schapen doodbeet.

Malini Witlox Geschreven door