Twee middelbare scholen week na kerstvakantie noodgedwongen alweer dicht

Leerlingen van het Mill Hill college in Goirle krijgen na een week school alweer online les (beeld: Gooogle Maps).

Het Mill Hill College in Goirle schakelt vanaf dinsdag noodgedwongen weer over op online lessen. In totaal zitten 33 van de 120 docenten ziek thuis of in quarantaine. Dat geldt ook voor meer dan tweehonderd van de in totaal vijftienhonderd leerlingen. Rector Ard van Aken: "Sommige leerlingen houden geen rooster over." Ook in Oisterwijk is alweer een school dicht.

Sandra Kagie Geschreven door