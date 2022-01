Man die verdween met zijn oppaskind is aangehouden, Dean (4) nog spoorloos

De 34-jarige Belg die woensdag vanuit Sint-Niklaas verdween met zijn oppaskind Dean (4) is maandagmiddag aangehouden. Hij zit vast voor ontvoering. Bij zijn aanhouding was hij alleen, laat de politie weten. De jongen van vier is nog niet gevonden.

Voor het kind wordt daarom een Amber Alert verstuurd, meldt de politie maandag aan het begin van de avond.

Maandagmiddag werd naar buiten gebracht dat de 34-jarige Belg 'mogelijk in het zuiden van Nederland' zou zijn. Er werd een grote zoekactie op touw gezet in onder meer Waalwijk en Sprang-Capelle. De actie werd gecoördineerd door de officier van justitie in Breda.

De 34-jarige Belg werd rond kwart over twee aangehouden in het Utrechtse Meerkerk. Dit na een melding over een verdachte situatie daar. Uit verder onderzoek bleek dat hij zijn auto had achterlaten bij een bedrijf in Gorinchem. De auto is daar gevonden en veilig gesteld.

Het verhoor van de verdachte heeft nog niet tot de vondst van Dean geleid.

LEES OOK: Grote zoekactie naar vermist kind (4) uit België, oppas nam jongen mee