Nico reed per ongeluk een wolf dood: 'Triest, zo'n mooi zeldzaam beest'

Foto: Bij12 en Nico Verkroost

Nico Verkroost reed zondagavond per ongeluk een wolf dood op de A67 bij Aalst. Hij is aangedaan door het ongeval. "Zonde, het is echt een zeldzaam dier."

Frits van Otterdijk Geschreven door

De klap kwam onverwacht. Nico keek net op zijn navigatie. Op weg naar huis, op de A67 naar Venlo. "Mijn bus kwam helemaal omhoog. Een Volkswagen T5, een bestelbus die je niet zomaar van de grond krijgt." Tientallen meters verderop stopt Nico en rent via de pechstrook terug. Een andere automobilist ziet hem, stopt ook en samen gaan ze op onderzoek uit. Even verderop markeert een bloederig spoor op wrange wijze de plaats van het ongeluk. "We zagen hem op de rijbaan liggen, precies waar de snelweg een knik maakt. Omdat het een gevaarlijke situatie was, hebben we met zijn tweeën het dode dier snel de berm ingetrokken."

"Ik dacht dat het een vos was."

Nico is in de veronderstelling dat het om een vos gaat. Het is donker, de bloeddruk nog hoog, vrachtwagens bulderen voorbij. Na enkele pogingen krijgt hij de plaatselijke dierenambulance aan de lijn. Hij maakt melding van een aanrijding met een vos. Korte tijd later vervolgt Nico zijn weg. Het zijn voor hem razend drukke tijden. De werkdag was lang. "Ik heb een sloop- en klusbedrijf en kwam net terug van een klant. Eenmaal thuis kreeg ik van de automobilist die me hielp wat foto's doorgestuurd. Pas toen werd het duidelijk dat het om een wolf ging."

"De wolf was nog warm toen we hem aan de kant sleepten."

Terugkijkend beleeft Nico de klap voor de zoveelste keer. Het gebeurde in een fractie van een seconde. "Het is wel heftig. Ik zie hem nog liggen. Of ik over hem heen ben gereden of dat ik hem heb aangereden, zal altijd een raadsel blijven. Maar de wolf was nog warm toen we hem aan de kant sleepten. De foto's die ik kreeg toegestuurd waren gruwelijk, met open buik, ingewanden en zo."

"Triest om zo'n mooi, prachtig dier dood te zien liggen."