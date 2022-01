Coronanieuws: 5817 besmettingen, piek boosterprik voorbij

19.10

D66 is door het onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, waaruit blijkt dat 2G door de omikronvariant nauwelijks helpt, nog niet op andere gedachten gebracht over de coronapas. Dat zegt de nieuwe fractievoorzitter Jan Paternotte. D66 is een van de meest uitgesproken voorstanders van 2G-beleid, waarbij alleen mensen toegang krijgen die recent zijn geprikt tegen of genezen van het coronavirus.

Dat beleid heeft op dit moment geen zin, concluderen onderzoekers die op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid verschillende scenario's bestudeerden. Het controleren van bewijzen op basis van vaccinatie, genezing of een test werkt wel, maar het uitsluiten van mensen die niet gevaccineerd of aantoonbaar hersteld zijn voegt nu weinig toe.

Toen de deltavariant van het virus dominant was, had 2G-beleid nog beter gewerkt dan het huidige 3G-beleid, schrijven de onderzoekers. Nu de omikronvariant het meest voorkomt niet meer. Coronatoegangsbewijzen alleen zijn momenteel sowieso niet genoeg om een oplopend aantal besmettingen te voorkomen, hebben de onderzoekers becijferd. Iedereen testen, ook wel 1G genoemd, werkt beter. Maar daar kleven allerlei praktische bezwaren aan.

"Ik denk dat een nieuwe virusvariant absoluut het speelveld kan veranderen", geeft Paternotte toe op vragen van SGP-voorman Kees van der Staaij. "Tegelijkertijd denk ik: laten we het alsjeblieft niet beperken tot onderzoek dat hier in Nederland is gedaan, maar ook kijken wat er in de rest van Europa is gebeurd." Hij wijst ook naar Venlo, waar de burgemeester pleit voor 2G om een grote toeloop van ongevaccineerden uit Duitsland te voorkomen.