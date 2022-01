Opmars van coronabesmettingen zet door: meer dan 35.000 positieve tests

Archieffoto: Karin Kamp

Er is dinsdag opnieuw een besmettingsrecord gesneuveld. Voor het eerst zijn er in onze provincie meer dan 35.000 positieve tests gemeld in een week tijd. Nog nooit eerder waren het er zoveel.

In de afgelopen zeven dagen zijn er in Brabant in totaal 37.720 positieve coronatests geregistreerd. Opnieuw een absoluut record, net als vorige week. Toen bleef het aantal nieuwe besmettingen net onder de dertigduizend: 29.325. Nu zijn het er dus fors meer. Het is een stijging van bijna dertig procent. Verdubbeling

Ook landelijk is er een nieuw record: ruim 242.000 nieuwe besmettingen in een week. Zowel in onze provincie als landelijk is het aantal besmettingen in twee weken tijd ruim verdubbeld. Op dagbasis is goed te zien hoe hard het aantal coronabesmettingen blijft stijgen. De overheid verwacht landelijk uit te komen op ongeveer 80.000 nieuwe besmettingen per dag. Dan zou het aantal besmettingen van nu nog een keer verdubbelen.

Ziekenhuiscijfers

Ondanks de stijging van het aantal besmettingen, blijft een toestroom in de ziekenhuizen vooralsnog uit. In de Brabantse ziekenhuizen liggen dinsdag 144 coronapatiënten, minder dan een week eerder. Vorige week om deze tijd hielden 188 coronapatiënten een ziekenhuisbed bezet.

De daling van coronapatiënten in de ziekenhuizen zet nog door (bron: NAZB))