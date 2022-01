112-nieuws: verwarde vrouw doet valse 112-melding • gewonde bij overval

21.11

Een radarauto van de politie heeft een enorme berg aan bonnen bij elkaar geflitst. Binnen 6 weken tijd stond de wagen van de politie twee zaterdagen op de Geldropseweg in Eindhoven. Binnen de bebouwde kom geldt daar een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur. Maar in totaal 1250 verkeersdeelnemers gingen daar overheen. Afgelopen zaterdag was van de 650 overtreders de hoogst gemeten snelheid 98 kilometer per uur. Op zaterdag 4 december was dat 96 kilometer per uur.