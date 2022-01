Frans Bauer: 'Mariska babbelt weer volop en ze wil de strijk doen'

Mariska Bauer is begin januari, nadat ze thuis kwam uit het ziekenhuis, weer opgenomen. "Het ging opnieuw mis", zo zegt Frans Bauer. "Ze is met een ziekenwagen naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels gaat het goed met haar. Ze babbelt weer volop en wil zelfs de strijk doen. Ik hoop dit nooit meer meer te maken."

Mariska werd begin januari getroffen door een herseninfarct. Ze werd behandeld in het ziekenhuis in Roosendaal en moest daarna thuis verder herstellen.

Maandagavond gaf Bauer een verdere toelichting aan RTL Boulevard. "Het nieuwe jaar was net begonnen. Mariska werd niet lekker, ze kon niet meer goed praten. We merkten dat haar spraak achteruit ging. We zijn naar de dokter gegaan en die heeft ons doorgestuurd naar het ziekenhuis."

Dikke tong

"Haar tong werd dikker. Dat kwam heel langzaam opzetten. Maar het kon van alles zijn."

Er kon toen nog geen goede diagnose gesteld worden en het echtpaar werd weer naar huis gestuurd. Eenmaal thuisging het weer mis. "Ze is een paar dagen thuis geweest en toen weer naar het ziekenhuis gebracht."

De oorzaak van het herseninfarct is niet bekend. Frans zegt: "Mariska heeft al langer hoge bloedruk, maar dit kan iedereen overkomen, ook de gezondste mensen.

Wasmand

Nu zijn vrouw in de ziekenboeg zit, is Frans verantwoordelijk voor het huishouden. En dat gaat niet helemaal goed. "Ik heb al één wasmand naar de sodemieter geholpen. Ik had de verkeerde was bij de verkeerde kleuren gedaan", zegt hij lachend.

"Mariska is weer mobiel en je moet haar een beetje afremmen. Ze wil gelijk weer aan de strijk en andere dingen doen. Ze babbelt ook weer volop, dus ze herstelt supergoed. Ik heb elke dag gekookt en vind het een voorrecht dat ik dat voor haar kan doen", aldus de zanger uit Fijnaart.

