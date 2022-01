Pablo de roze kaketoe kan niet vliegen maar wandelt elke dag met z’n baasje

Een opvallend duo paradeert door de straten van Raamsdonksveer. Jeroen Goossens (50) wandelt elke dag met zijn vogel Pablo. De rosé kaketoe is gehandicapt en kan daardoor niet vliegen. En dus loopt hij keurig naast zijn baasje op het voetpad. “Zo krijgt hij toch voldoende lichaamsbeweging”, legt Jeroen uit. "We halen elke dag een frisse snavel."

De kleurrijke wandelaar zorgde regelmatig voor omgedraaide koppies van passanten. "Zeker in het begin moest ik elke twee minuten uitleggen wat er aan de hand was", lacht Jeroen. "Inmiddels kent iedereen hem in het dorp wel." Een man die een praatje komt maken vult aan: "Ik vind het echt prachtig om te zien!"

Het roze beestje had een wat minder kleurrijke start van z'n leven. "Hij is gehandicapt uit het ei gekropen. Hij kan maar één vleugel gebruiken", vertelt Jeroen, met Pablo op zijn hand. Hij draait zijn handpalm om. "Kijk, hij vliegt helemaal niet weg." Ietwat verward hangt Pablo op zijn kop, terwijl hij zich met zijn pootjes aan de hand van zijn baas vastklemt.

Ondanks zijn beperking heeft de vogel een sterke eigen wil. "Hij is zo eigenwijs als wat!", lacht Jeroen. Op gevaarlijke stukken pakt Jeroen de vogel dan ook op. En ondanks de loopervaring heeft hij wel wat overgewicht. "Pablo wordt soms iets te goed vertroeteld, maar we houden het goed in de gaten."

In het begin vond Jeroen het wel even wennen dat hij een vogel had gekocht die niet kon vliegen. Al snel veroverde het roze dier zijn hart. "Pablo hoort gewoon bij het gezin. Het is echt mijn kindje. We doen alles samen, dus je bouwt echt een band op."

Twee keer per dag maken de vogel en zijn baasje een stevige wandeling. "Ik neem Pablo echt overal mee naartoe. Bij de bakker smult hij van slagroom. Vooral nieuwe plekken ontdekken vindt hij fantastisch!" Toch worden de ambities niet te hoog. "Een marathon lopen zit er niet in, hoor! Dan zijn we vier uur bezig", lacht Jeroen.

De 9-jarige kaketoe heeft ook z'n weg naar het wereldwijde web gevonden. Op zijn eigen Facebookpagina zijn al zijn gevederde avonturen te volgen. Zo pronkt Pablo op een heuse eigen postzegel.