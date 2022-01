Fijn of niet, flitsbezorgers zijn hier om te blijven

Je ziet ze steeds vaker: flitsbezorgers die op hun fiets even snel dat ene pak melk komen bezorgen dat vergeten is. In de grote steden van Brabant rijden de supersnelle bezorgers al een tijdje rond. Supermarkt-expert Peter ter Hark twijfelt er niet aan dat ze ook de andere steden gaan veroveren.

Op dit moment zijn er twee flitsbezorgers actief in onze provincie.

Gorilla's in:

Eindhoven

Tilburg

Flink in:

Eindhoven

Tilburg

Breda

Roosendaal

“In de steden waar de bedrijven al zitten, wordt er veel gebruik gemaakt van de service," vertelt expert Ter Hark. Hij verwacht dan ook dat de andere steden in Brabant niet lang hoeven te wachten, tot de twee bedrijven hun services ook daar gaan aanbieden. “Dat de bedrijven flink aan het groeien zijn, is wel duidelijk.”

Supermarktvakblad Distrifood schat de omzet van alle flitsbezorgers van Nederland van afgelopen jaar op 500 miljoen. Dit jaar zou deze omzet verdubbelen naar een miljard euro. Het is nog niet zo makkelijk om achter de precieze omzet te komen van de flitsbedrijven. Ze delen hun cijfers eigenlijk niet. "Flink en Gorilla's houden elkaar nauw in de gaten om de ander een stapje voor te zijn. Het is een super competitieve markt," legt Peter uit.

'Dark stores'

De locaties waar bezorgers de boodschappen verzamelen, zijn de zogeheten ‘dark stores’. Het zijn kleine magazijntjes, waar alles makkelijk bij elkaar te rapen is. Ze zitten in de stadscentra, omdat daar de meeste klanten wonen.

En wie zijn die klanten dan? “Voornamelijk jongeren die geen tijd hebben of willen nemen om boodschappen te doen”, vertelt Peter. “Het zijn de studenten die geen zin hebben om naar de winkel te gaan of de jonge ouders die geen tijd hebben om hun boodschappen te doen. Deze generatie is opgegroeid met mobiele telefoons en pakken deze trends veel sneller op.”

Een combi

Peter ter Hark denkt niet dat we in de toekomst allemaal massaal gebruik gaan maken van de online bezorgers. "Ouderen willen toch graag die ervaring van de supermarkt. Het ruiken, zien en voelen van je boodschappen; jezelf laten verleiden, dat is voor de oudere consument superbelangrijk. Ik denk dat we in de toekomst een combinatie zullen krijgen van de normale supermarkt en de flitsbezorgers.”

