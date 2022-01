Even geen werk, maar een EK: ‘Laten zien wat een prachtige sport het is'

Werk combineren met zaalvoetbal. Er zijn genoeg Nederlanders die dat doen. Maar dan gaat het om één keer in de week een wedstrijdje voetballen, met vrienden in het dorp. Dennis van den Eijnden combineert een baan met zaalvoetballen op het hoogste niveau. Vandaag begint hij met Oranje aan het EK Futsal. Een kans om de sport nog meer op de kaart te zetten in eigen land.

“Als ik soms naar een paal glijd, denk ik er eventjes aan. Ik heb weer helemaal moeten leren lopen. Ik moest weer vertrouwen krijgen in mijn voet”, zegt Van den Eijnden. Hij denkt vooral aan het feit dat het EK met Oranje op het punt van beginnen staat. En dat hij één van de spelers is die mag schitteren op het toernooi in eigen land. “Daar heb ik alle jaren hard voor gewerkt, het is echt mooi dat ik bij de selectie zit.”

Eerst gaan we terug naar eind 2017. Van den Eijnden botste met gestrekte voet vol tegen de doelpaal aan. Er werd even gevreesd dat zijn voet eraf moest. Snel bleek dat hij ‘slechts’ een middenvoetsbeentje gebroken had. Na een lange weg staat nu het EK voor de deur. Het is niet zo dat hij nu extra vaak terugdenkt aan dat moment. “Het was een heftige blessure. Maar uiteindelijk ga je herstellen. En als je hersteld bent, probeer je het zo snel mogelijk te vergeten en ga je gewoon door met je normale leven.”

En dus hoeft de voetballer nu niet te werken, maar speelt hij woensdagavond zijn eerste EK-wedstrijd. Van den Eijnden hoopt dat dit toernooi bijdraagt aan de professionalisering van de sport in Nederland. “In andere landen zijn de spelers over het algemeen allemaal profs. In Nederland moet het nog opkomen. Hopelijk kunnen we de sport met goede resultaten laten groeien. Dat zou wel het mooiste zijn, dat we er hier ook ons werk van kunnen maken.”

Vrijdag ging Van den Eijnden met alle andere internationals intern in Zeist, de focus ligt op het EK. Normaal ziet een week van de speler van FC Eindhoven er heel anders uit. “Ik ben in november begonnen als business engineer bij Blueriq, het is mijn eerste baan. Ik werk 32 uur, dat combineer ik met het zaalvoetballen. Ik heb geluk met een werkgever die echt enorm wil meedenken, dat werkt stimulerend.”

“Het is supermooi dat de wedstrijden live worden uitgezonden. Het is vervolgens aan ons om te laten zien wat voor mooie sport het is en hoe aantrekkelijk het kan zijn. Hopelijk kunnen we het Nederlandse publiek hiermee voor ons winnen”, gaat Van den Eijnden verder. Als een echte ambassadeur voor de sport hoeft hij geen seconde na te denken over de schoonheid van het zaalvoetbal. “Het is een hele attractieve sport, heel snel en met weinig rustmomenten. Er zijn veel schoten op goal, heel veel doelpunten en bijvoorbeeld geen mogelijkheid om tijd te trekken. Ik zou zeker gaan kijken.”

Het is aan de Eindhovenaar en zijn ploeggenoten om goede resultaten te boeken, al is dat met een pittige loting een zware opgave. “Tegen Argentinië hebben we in een oefenduel laten zien dat we ook tegen de wereldtop lang mee kunnen. Nu moeten we proberen op het EK echt resultaat te halen. De poule doorkomen zou echt een topprestatie zijn. Wanneer het toernooi echt is geslaagd? Dat is als we het Nederlandse publiek hebben vermaakt en laten zien wat voor prachtige sport het is.”