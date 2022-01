Coronanieuws: beleid moet worden herzien, schrijft Paul Depla in noodkreet

13.50

Het is nu nog te vroeg om te besluiten of theaters en musea hun deuren straks kunnen openen, zegt zorgminister Ernst Kuipers. "Het gaat de goede kant op", zegt de bewindsman. Maar wat dat precies betekent voor de kunst- en cultuursector, kan Kuipers nog niet zeggen. "Je moet ons die tijd nog even geven."

In de politiek en de samenleving wordt aangedrongen op cultuurorganisaties de ruimte te geven. Woensdag doen verschillende cultuurinstellingen hun deuren open in protest, veelal 'omgebouwd' tot kapsalon of sportschool. Dit in protest tegen de willekeur die zij zien in het coronabeleid: theaters moeten de deuren dichthouden, terwijl de schoonheidssalon wel open is.