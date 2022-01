Coronanieuws: cultuursector in actie met Kapsalon Theater

06.43

De meeste burgemeesters zeggen de acties van de cultuursector woensdag niet te zullen gedogen. De 25 voorzitters van het Veiligheidsberaad willen één lijn trekken. Dat schrijft het AD. In verschillende steden in Nederland wordt onder het mom van Kapsalon Theater actie gevoerd: bezoekers krijgen een knipbeurt terwijl ze naar een optreden van een artiest in een theater kunnen kijken.

Hoe de burgemeesters handhaven, kan overigens nog best uiteenlopen. Volgens de krant zegt zal de burgemeester van Tilburg 'handhaven met charme', het handhaven heeft volgens een woordvoerster daar geen prioriteit van de gemeente. En in Eindhoven krijgen instellingen die opengaan slechts een brief met een waarschuwing.