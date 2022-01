Jordan (13) uit de isoleercel en in de schoolbanken, maar dat kost tonnen

Toen Jordan uit Helmond 9 jaar oud was, belandde hij in een isolatiecel van een psychiatrisch ziekenhuis. Een kale kamer met een stalen deur en een matrasje op de grond. Bepaald geen pretje. Moeder Karin kon het niet aanzien en de gemeente Helmond ook niet. Die greep in en nu gaat Jordan weer naar school. Hij droomt ervan om kok te worden. Maar zijn behandeling kost de gemeente tonnen per jaar en in 2025 dreigen er nieuwe bezuinigingen op de jeugdzorg.

Jordan heeft autisme. Als hij overprikkeld raakt, kan hij ernstige driftbuien krijgen. "Soms twee of drie keer per dag", zegt moeder Karin. "Hij ligt uren te huilen en te schoppen." Ook heeft Jordan moeite om een band met iemand op te bouwen. "Hij kan heel dicht bij je gaan staan, kan daar ineens niet meer mee omgaan en stoot je dan af."

De bodem werd echt geraakt toen Jordan 9 werd. Hij kwam in de jeugdpsychiatrie terecht. "Het komt er op neer dat je kind in een gesticht komt", zegt Karin. "Wel gescheiden van volwassenen, maar hij kwam er toch mee in contact. Je vindt gewoon dat je kind daar niet thuishoort."

De eerste keer dat Jordan uit huis werd geplaatst, was hij 5 jaar oud. "Ik ben een alleenstaande moeder, met nog twee andere kinderen. Ik was vaak uren bezig om Jordan naar bed te krijgen. Dan stond ik om half een 's nachts de afwas te doen. En de wekker ging om zes uur voor mijn werk. Ik stortte in." Jordan werd bij een vriendin ondergebracht. Die hield het één nacht vol.

Door zijn onhandelbare gedrag belandde Jordan in de isolatiecel. "Ik geloof wel dat hij er vaak heeft gezeten, want Jordan kan heel agressief zijn. Ik heb samen met hem in opname gezeten. Het is heel benauwend. In een instelling is er weinig perspectief. Iedereen om hem heen was uitgeput en wilde niet met hem werken.

Jordan dreigde voor langere tijd achter slot en grendel te verdwijnen in de gesloten jeugdzorg. "Maar hij is geen slecht kind. Hij is heel zorgzaam en lief. Alleen als het in zijn hoofd niet wil lukken, dan wordt hij agressief", zegt Karin.