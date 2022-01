Hond Matty glipt weg en wordt na een jaar eindelijk gevangen: 'Hels karwei'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Hond Matty na een jaar eindelijk teruggevonden en gevangen

Na een jaar zoeken, voeren en nachten lang posten is hondje Matty eindelijk gevangen. Op 28 januari vorig jaar glipte de hondenlijn uit de handen van baasje Lenny. Matty rende in blinde paniek weg en daarna begon een reddingsoperatie die tot afgelopen vrijdag duurde. "We zijn erg opgelucht, het was echt een hels karwei’’, vertelt Inge Frijters.

Inge heeft samen met Erica van Leeuwen de hele actie gecoördineerd. In de eerste maanden was het een zoekactie, maar uiteindelijk bleef Matty op één plek en kon een poging gedaan worden om haar te vangen.

''Door nieuwsgierigen, ramptoeristen, werd Matty verjaagd.''

Lenny liet een jaar geleden in de Haagse Beemden in Breda haar 6-jarige hond uit. Matty was net anderhalve maand bij haar nieuwe baasje. Ze is geadopteerd vanuit Spanje en is bang voor geluiden, mensen en plotselinge bewegingen. Lenny, die niet goed ter been is, liet per ongeluk de hondenlijn uit haar handen glippen. Matty vluchtte meteen weg en was niet meer te vangen. Er werd een grote zoekactie op touw gezet en Inge hielp samen met nog bijna dertig vrijwilligers mee zoeken. ‘’We hebben echt maanden gezocht. Af en toe kwam er een melding dat ze gezien was, maar omdat mensen haar probeerden te vangen werd ze opgejaagd en verdween ze weer’’, vertelt Inge . ‘’Zo hebben we haar op een plek niet ver van huis gezien. Daar hebben we een week lang, 24 uur per dag, gezeten met een vangkooi. Maar door nieuwsgierige mensen werd Matty verjaagd.’’

‘’Na vijf dagen stond Matty ineens op de camera, we hadden haar weer gevonden.’’

De hoop was in april bijna opgegeven. Maar de speurhond van Erica vond een spoor dat naar Prinsenbeek leidde. Inge en Erica hingen een camera op en er werd voer neergezet. "Na vijf dagen stond Matty ineens op de camera, we hadden haar weer gevonden’’, verzucht Inge. "Dat voeren hebben we tot nu volgehouden, zeven dagen in de week." Ondertussen werden er ook pogingen gedaan om de hond te vangen. ‘’We hebben een heel grote vangkooi van acht bij vier neergezet. Ze ging daar een aantal keer half in, maar telkens schrok ze ergens van en was Matty weer weg." Nachten lang hebben Inge en Erica in de buurt van de kooi staan posten.

‘’Ze gaf zichzelf echt over. Ze was heel rustig en lief.’’