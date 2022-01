Gewelddadige overval in Nuland: daders duidelijk te zien op camerabeelden

De mannen die maandagnacht een brute woningoverval pleegden aan de Sikkel in Nuland, staan duidelijk op camerabeelden. Die beelden werden dinsdagavond getoond in Opsporing Verzocht. Een bewoner werd met een wapen op zijn hoofd geslagen en liep een schedelfractuur op.

De mannen deden zich voor als medewerkers van de bank. Ze hadden maandag gebeld met de mededeling dat het echtpaar dat in het huis woont, mogelijk betrokken was bij een bankfraudezaak. Om die reden zouden twee bankmedewerkers later op de dag langskomen om foto’s te komen maken van waardevolle spullen.

Wapen tegen hoofd

Maandagavond rond halfacht belden ze bij het huis aan. Een camera bij de deur heeft dit moment vastgelegd. De mannen zijn duidelijk op de beelden te zien. Na een tijdje gaan de mannen weer weg en de bewoners denken dat alles is afgehandeld.

Kort na middernacht kwamen de twee echter terug. Met veel geweld drongen ze het huis binnen. De bewoonster kreeg een wapen tegen haar hoofd gezet en er werd gedreigd haar dood te schieten. De man kreeg een harde klap met het wapen op zijn hoofd. Hij liep een schedelfractuur op. De overvallers spoten ook een bijtende vloeistof in het gezicht van de slachtoffers.

Signalement

Een van de mannen is donkergetint. Hij heeft een baard, bril en waarschijnlijk dreadlocks. Mogelijk raakte deze verdachte zelf ook gewond omdat een van de slachtoffers hem heeft geslagen. De andere man is ook getint.