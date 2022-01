Knipbeurt in het theater of sporten in het museum, want zij willen ook open

Beeld: Kapsalon Theater

Kappers, winkels en sportscholen mogen open, waarom theaters dan niet? De cultuursector komt woensdag in actie tegen de coronamaatregelen. Ook wij kunnen veilig open, is de noodkreet. Om die boodschap kracht bij te zetten wordt er vandaag geknipt in het theater en gesport in het museum. Deze plekken in Brabant doen mee.