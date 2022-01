Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Kappers open? Dan wordt het theater een kapsalon: 'Wij willen ook!'

Wie goed luistert hoort in het Park Theater in Eindhoven zachtjes knippende scharen en het gezoem van trimmende tondeuses. De haren liggen her en der op het podium en tussen de rode stoelen. Nooit eerder traden artiesten op voor zo’n bijzonder publiek. Het theater is woensdag een kapsalon.

Terwijl de scharen amper te horen zijn, is het geluid van een knippende kapper nog nooit zo oorverdovend geweest. Opnieuw komt een sector in actie tegen de coronamaatregelen. Theaters en musea zijn het zat. Winkels, sportscholen, kapsalons. Allemaal zijn ze open. Maar zij niet: de cultuur moet het onderspit delven. Oneerlijk en onrechtvaardig, vindt elke liefhebber van cultuur. Daarom is er opnieuw een protest. In de hoop vanuit het zuiden Den Haag te bereiken.

Björn van der Doelen in de kappersstoel (foto: Omroep Brabant).

Zanger en liedjesschrijver Björn van der Doelen trad woensdagmiddag op in zijn thuisstad. Na afloop ging ook hij de kappersstoel in, om zijn iconische baard te laten fatsoeneren.

"Er worden plannen gemaakt en die worden dan weer in de prullenbak geflikkerd."

“Ik hoop gewoon dat er snel weer dingen open kunnen”, zegt de muzikant enigszins gelaten. “In het begin vond ik het wel even lekker om vrij te zijn. Maar nu mis ik vooral het sociale gebeuren en het publiek.” Een veelgehoorde kreet is het gebrek aan toekomstperspectief. Dat zit ook Björn dwars. “Het is zo lastig om optredens te plannen nu. Er worden plannen gemaakt en die worden dan weer in de prullenbak geflikkerd. Het is vooral lastig dat je niet weet wanneer je weer iets mag.” Daarom doet hij ook mee aan de actie: "Wat mij betreft kunnen theaters niet snel genoeg worden geopend. Die hebben zitplaatsen en daar is het prima geregeld."

"Het beleid is onlogisch."