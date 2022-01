Grootschalige belastingfraude: Tilburger aangehouden

Een 42-jarige Tilburger is woensdag opgepakt voor grootschalige belastingfraude. De man vroeg vorig jaar ruim 940.000 euro aan omzetbelasting terug en gebruikte daar waarschijnlijk valse bankafschriften bij. Dat heeft de FIOD bekendgemaakt.

De opsporingsinstantie van de belastingdienst doorzocht woensdag een huis en een bedrijfspand in Tilburg. Daarbij is de administratie van de man in beslag genomen.

Het onderzoek is gestart nadat de belastingdienst aan de bel trok. De 42-jarige verdachte heeft twee bedrijven, waarvoor hij over drie kwartalen in 2021 meer dan 940.000 euro omzetbelasting heeft teruggevraagd.