Noodkreet van burgemeesters: coronabeleid moet echt anders

Burgemeester Paul Depla van Breda (foto: ANP).

De burgemeesters van de vijf grote Brabantse steden hebben stevige kritiek geuit op het coronabeleid. Ze vinden dat het helemaal anders moet. "De logica in het coronabeleid is zoek. Het vraagt te veel van de burgers en de gemeenten", schrijven ze in een brief in De Volkskrant.

Lobke Kapteijns Geschreven door