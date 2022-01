Graf van Tanja Groen is niet gevonden op de Strabrechtse Heide

Er wordt toch geen verder onderzoek gedaan naar de drie plekken op de Strabrechtse Heide bij Geldrop waar Tanja Groen begraven zou liggen, dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). Onderzoekers onder leiding van de Haarlemse rechtspsycholoog Peter van Koppen ontdekten drie plekken waar de studente uit Limburg mogelijk begraven zou liggen. Nu blijkt dat de zogenoemde 'grondverstoringen' op die plekken konijnenburchten zijn.

Van Koppen lichtte afgelopen week de politie in over de drie plekken. Het team vroeg om aanvullend onderzoek met graafmachines. Het onderzoek van de groep werd onder meer gedaan met een grondradar en een bodemscanner. Daarbij zouden volgens Van Koppen 'drie plekken zijn gevonden waar tot grafdiepte gegraven is en waar mogelijk menselijke resten liggen'.

Het NFI, forensische opsporing en Staatsbosbeheer bekeken daarna de drie plekken. Uit die verkenning is duidelijk geworden dat het geen zin heeft om te gaan graven.

Konijnenburcht

"Uit het korte onderzoek blijkt dat het op de bewuste drie plekken gaat om verstoringen die een natuurlijke oorsprong hebben", schrijft het OM in een verklaring. "Meer specifiek gaat het om een konijnenburcht. Een netwerk van konijnenholen, dat uit meerdere, onderling verbonden ruimtes bestaat."

Het OM is woensdag gaan kijken op drie plekken op de Strabrechtse Heide. Omdat de impact volgens justitie in deze zaak zo groot is, is voorrang gegeven aan het onderzoek.

Verdwijning

Tanja Groen verdween in augustus 1993 op 18-jarige leeftijd, tijdens de introductieweek van de Universiteit Maastricht. Uit verklaringen in het onderzoeksdossier van de politie zou blijken dat het meisje misschien in een bepaald deel van de hei, vlakbij een klein ven, begraven zou zijn. In juni vorig jaar werd daar ook, tevergeefs, gegraven.

Bij de verdwijning van Groen is er vaak gewezen naar Wim S. uit Geldrop. Hij kreeg celstraf en tbs voor de moord op de Eindhovense Rienja Shewpersadsingh. Dat was in hetzelfde jaar dat Groen verdween. Mogelijk heeft de man meer vrouwen gedood. Tegen een medegevangene zou hij elf moorden hebben opgebiecht, maar bewijs bleef uit.

