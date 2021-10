Nieuwe zoektocht naar Tanja Groen op Strabrechtse Heide

Er komt een nieuwe zoektocht naar de in 1993 verdwenen studente Tanja Groen. Er wordt opnieuw gezocht op de Strabrechtse Heide. De Vrije Universiteit bereidt daar een zoektocht voor.

De Vrije Universiteit heeft de zoektocht lang voorbereid, schrijft het Eindhovens Dagblad.

Rechtspsycholoog Peter van Koppen van die universiteit heeft zijn studenten een paar jaar geleden al in de zaak van Tanja Groen laten verdiepen. Ook toen was er al het plan om te gaan zoeken op de Strabrechtse Heide. Maar toen de politie in juni van dit jaar een deel van dat gebied ging afgraven, zijn die plannen even in de ijskast verdwenen.

Ruimer zoekgebied

Nu komt de zoektocht er dus toch: volgens Koppen heeft de politie alleen op een heel specifieke plek gezocht maar heeft hij zelf een veel ruimer gebied in gedachten. Overigens heeft hij het zoekgebied niet alleen bepaald, er hebben een boel mensen meegedacht over de zoektocht naar de verdwenen studente. Onder meer een zogenaamd grafisch profiler en Zweedse biologen hebben zich over de zaak gebogen. Het exacte zoekgebied moet nog worden bepaald.

Tanja Groen verdween in augustus 1993 op 18-jarige leeftijd, tijdens de introductieweek van de Universiteit Maastricht. Uit verklaringen in het onderzoeksdossier van de politie zou de mogelijkheid geopperd zijn dat het meisje in een bepaald deel van de hei, vlakbij een klein ven, begraven zou zijn.

Wim S. uit Geldrop

Bij de verdwijning van Groen is er vaak gewezen naar Wim S. uit Geldrop. Hij kreeg celstraf en tbs voor de moord op de Eindhovense Rienja Shewpersadsingh. Dat was in hetzelfde jaar dat Groen verdween. Mogelijk heeft de man meer vrouwen gedood. Tegen een medegevangene zou hij elf moorden hebben opgebiecht, maar bewijs bleef uit.

