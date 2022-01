Straat ligt twee weken open, want buurtbewoner wil bitcoins genereren

De hele straat ligt open en huizen en en garages zijn zo goed als onbereikbaar. En dat allemaal voor een krachtige stroomkabel voor één huis. De bewoner is namelijk bezig met het genereren van bitcoins en daar heeft hij enorm veel computerkracht en dus stroom voor nodig. Buurtbewoners vinden het belachelijk dat daarvoor de straat bijna twee weken openligt.

Dwars door het Bretagnehof in Eindhoven is een grote sleuf van bijna 300 meter gegraven. Vanaf het verdeelstation moeten volgende week twee dikke kabels lopen richting een huis aan de Normandiëlaan.

Marcel van der Linde legt namens netbeheerder Enexis de stroomkabels. Hij is met de graafwerkzaamheden bijna bij het bewuste huis aangekomen. "Er is iemand die een nieuwe aansluiting heeft aangevraagd en dat is goedgekeurd", vertelt Van der Linde. "Het is een rechtstreekse aansluiting, twee flinke kabels. We leggen dagelijks kabels, maar voor één huis is heel bijzonder. Dat heb ik nog nooit meegemaakt."

Normaal legt Van der Linde een voedingskabel in de straat en daar sluiten ze dan alle huizen op aan. Nu staat er in de tuin van het huis een grote stroomkast voor de rechtstreekse aansluiting. "De geruchten gaan dat het voor het ‘minen’ van bitcoins is", besluit Van der Linde.