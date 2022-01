Drie broers opgepakt voor steekpartij in azc, twee gewonden

Drie broers zijn donderdagnacht aangehouden voor een steekpartij op het asielzoekerscentrum in Budel, dat meldt de politie. Een mannelijke bewoner raakte bij de steekpartij ernstig gewond, ook een andere bewoner meldde zich later met een hoofdwond. De drie jongens (twee jongens van 18 jaar, eentje van 15 jaar) zijn in hun gezamenlijke woonruimte op het asielzoekerscentrum opgepakt.

De politie kreeg een melding van geweld op het sportterrein van het asielzoekerscentrum. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen maar deze hoefde uiteindelijk niet in actie te komen. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is hij ernstig gewond maar is hij inmiddels aanspreekbaar en stabiel.

De politie nam een stok en een mes mee die mogelijk gebruikt zijn bij de steekpartij.

Vechtpartij

Het was de tweede keer donderdag dat er melding is gedaan van een steekpartij bij het asielzoekerscentrum in Budel. Ook donderdagmiddag moest de politie naar het azc, dat zou gaan om een vechtpartij waarbij gestoken was. Het is niet duidelijk of de drie broers ook daar bij betrokken waren.