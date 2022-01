Absoluut dagrecord: ruim 9000 coronabesmettingen in Brabant

06.24

Voor het eerst in ruim zes maanden zijn vorige week minder mensen overleden dan normaal is voor de tijd van het jaar. Het statistiekbureau CBS wijst naar de lockdown, de boostercampagne en de opkomst van de vermoedelijk minder dodelijke omikronvariant als mogelijke oorzaken. Maar de onderzoekers beschikken nog niet over de gegevens waarmee ze dat kunnen aantonen.

Eind 2021 was voor het eerst in maanden geen sprake meer van oversterfte. Zo heet het als meer mensen overlijden dan te verklaren valt door gebruikelijke schommelingen in de sterftecijfers. Die ontwikkeling zette door en dat resulteerde in een opvallend laag sterftecijfer vorige week.

Naar schatting overleden 3250 mensen, ruim 100 minder dan verwacht.

05.50 – Bijna 55 procent van alle volwassenen heeft boosterprik gehaald, tempo verder omlaag

Steeds minder mensen halen een boosterprik tegen het coronavirus. In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 766.000 oppepprikken gegeven. Dat is het laagste tempo sinds begin december, komt naar voren uit nieuwe cijfers die de overheid naar buiten heeft gebracht.

Bijna 7,9 miljoen mensen hebben tot en met woensdag een boosterprik gekregen. De teller stond tot en met afgelopen zondag op 7,6 miljoen boosterprikken, dat waren er 1,1 miljoen meer dan de week ervoor. Het tempo gaat mogelijk nog verder omlaag.

Bijna 55 procent van alle volwassenen heeft nu een boosterprik gehad. Het RIVM schat dat zo'n 1,1 miljoen mensen nog geen oppepprik kunnen krijgen. Omdat ze onlangs corona hebben gehad, of hun vorige prik was minder dan drie maanden geleden.

05.45 – Deskundigen bespreken quarantaineregels voor onderwijs

Het Outbreak Management Team (OMT) komt vrijdag weer samen en bespreekt dan de quarantaineregels voor het onderwijs. Nu is het zo dat een hele klas naar huis moet bij drie of meer besmettingen. Het onderwijs hoopt dat er ruimte is voor versoepelingen van die richtlijnen.