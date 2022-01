Ongelukken en glijpartijen door spiegelgladde wegen

Het was vrijdagochtend spekglad op veel wegen en dat zorgde voor de nodige problemen voor automobilisten. Onder meer in Hedikhuizen, Mill, Tilburg, Roosendaal en Gemert gebeurden ongelukken waarbij auto's botsten of weggleden. Sommige mensen raakten gewond.

Bij het ongeluk op de Langenboomseweg in Mill raakte vrijdagochtend een kind gewond. Het kind zat in een zitje in een auto die van de weg schoot. Een correspondent vermoedt dat de gladheid een rol speelde bij dit ongeluk. Het kind zou met spoed naar een ziekenhuis zijn gebracht.

In Hedikhuizen belandde een automobilist vrijdagochtend in de sloot naast de Bokhovenseweg. Het ongeluk gebeurde rond kwart over acht. "De weg was op die plek extreem glad", laat een correspondent weten. Ambulancemedewerkers hebben de bestuurder nagekeken, maar die kwam met de schrik vrij.

Roosendaal

Ook in Roosendaal gleed vrijdagochtend een automobilist van de weg. De auto belandde vervolgens op z'n kop in een sloot langs de Vogelenzangstraat. Brandweer, politie en ambulance werden opgeroepen om hulp te verlenen. De bestuurder hoefde niet naar het ziekenhuis gebracht te worden.

In de Burgemeester Schneiderlaan in Roosendaal ging het vrijdagochtend al vroeg ook al mis: net na de bocht bij de B-dijk, in de richting van Langdonk. De inzittenden van deze auto raakten niet gewond.

Kort daarna gleed hier nog een auto uit de bocht, maar deze bestuurder kon uiteindelijk weer verder rijden. Op hetzelfde moment raakte er nog een auto van de weg, op de kruising van de Zundertseweg. Deze auto kwam tot stilstand tegen een lantaarnpaal.

Gewonden in Tilburg

Ook in Tilburg ging het op verschillende plekken mis. Op de Blaakweg reed een automobilist tegen een lantaarnpaal. Even verderop, op de Ringbaan Zuid, reed een auto tegen een reclamebord en op de Hub van Doorneweg botsten drie auto's op elkaar. Die raakten zwaar beschadigd.

De mensen die in de auto zaten, zijn geholpen door ambulancepersoneel. Een aantal mensen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Ook fietsers en scooterrijders zijn in Tilburg onderuit gegaan. Her en der gingen Tilburgers zelf de straat op om zout te strooien.

Tegen een boom

In Deurne kwam een auto tegen een boom tot stilstand. Die was van de spekgladde Bakelseweg gegleden. De vrouw die achter het stuur zat, is onderzocht door ambulancemedewerkers, maar ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Haar auto is weggesleept.