Hattrick voor Kay Tejan in Brabants onderonsje, knappe zege Jong PSV

In de Keuken Kampioen Divisie hebben drie clubs Brabantse vrijdagavond een overwinning geboekt. Dat was het maximale aantal, omdat er met Helmond Sport-TOP Oss (1-3) en FC Den Bosch-FC Eindhoven (0-2) twee Brabantse duels op het programma stonden. Jong PSV won ook, het boekte een knappe zege op Excelsior.

Helmond Sport-TOP Oss 1-3

In de vorige speelronde kwam Helmond Sport niet in actie. Het weigerde te spelen, in verband met een groot aantal blessures en coronagevallen binnen de selectie. Vrijdag wist trainer Wil Boessen wel een elftal op de been te brengen. Dylan Seys was één van de spelers die aan de aftrap stond. Hij bracht zijn ploeg in eigen huis op voorsprong door een hoekschop direct in het doel te werken.

Het bleek echter de avond van Kay Tejan te worden. De aanvaller van TOP Oss maakte in de eerste helft de gelijkmaker, na een hele goede combinatie met Jearl Margaritha in het strafschopgebied. Na een uur spelen schoot hij op prachtige wijze de 1-2 tegen de touwen. Een kwartier voor het einde van de wedstrijd reageerde hij alert bij een te zachte terugspeelbal van Seys. De TOP Oss-spits was eerder bij de bal dan Helmond-goalie Mike Havekotte. Die rende hij voorbij en daardoor kon hij vervolgens simpel zijn hattrick volmaken.