'Oorverdovende stilte' uit Zeist, Helmond Sport gaat weer gewoon voetballen

Helmond Sport speelt vrijdagavond ‘gewoon’ tegen TOP Oss. Een week geleden weigerden de Helmonders nog te spelen tegen FC Emmen, omdat er veel zieken en geblesseerden waren. Ook nu was het een puzzel, maar er staat straks een elftal.

Dat lukte een week geleden niet. En dat zorgde voor de nodige ophef. “Toen we de aanvraag deden voor uitstel, ging ik er voor honderd procent vanuit dat het gehonoreerd zou worden. Ik zei nog tegen de trainer: doe maar rustig aan. Toen kwam het bericht dat we toch moesten gaan voetballen.”

“Toen wij maandag begonnen met trainen hadden we nog niet eens tien man", zegt Helmond Sport-voorzitter Philippe van Esch. We waren eigenlijk de hele week onzeker of we zouden kunnen aantreden. Maar we hebben een soort van selectie bij elkaar weten te rapen."

“Met negen spelers naar Emmen gaan en dan ook nog een keeper die dan veldspeler moet worden. Dat moet je niet willen. Sportief gezien ziet het er niet uit. En het is ook vooral uit bescherming naar de overgebleven spelers”, zegt Van Esch.

Hij vervolgt: “Maar tegen de KNVB ingaan, dat doe je niet zo snel. Het is de competitieleider. De KNVB maakt de regels, waar we als clubs mee akkoord zijn gegaan. We hebben er echt alles aan gedaan, maar uiteindelijk heb je moreel als werkgever ook andere verplichtingen.”

Er was die dagen veel contact tussen de voetbalbond en Helmond Sport. En Van Esch is eerlijk, die gesprekken verliepen niet in goede sfeer.

Deze week was er opmerkelijk genoeg geen contact. “Het is oorverdovend stil. Normaal is geen nieuws ook goed nieuws, maar nu weet je dat er nog iets komt. Ik heb alleen geen flauw idee welke kant het muntje op gaat vallen. Ik hoop op begrip. Dat hebben ze misschien ook wel, maar soms vinden ze regels belangrijker dan de realiteit. Dat er nul komma nul contact is geweest, is ook wel bijzonder. Na de moeizame gesprekken denken ze misschien: ze zoeken het maar even uit daar in Helmond.”

In een reactie laat de KNVB weten dat Helmond Sport zelf heeft aangegeven even geen contact te willen. En omdat de niet gespeelde wedstrijd tegen Emmen onder de aanklager betaald voetbal valt, wordt daar niet over gesproken om het 'proces zuiver te houden'.