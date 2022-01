Ziekenhuisbaas haalt opgelucht adem: ‘Omikron valt tot nu toe mee’

Bart Berden (foto: Omroep Brabant).

Ziekenhuisbaas Bart Berden is opgelucht. De omikronvariant van het coronavirus lijkt vooralsnog niet te leiden tot enorme aantallen ziekenhuisopnames. "We zijn heel blij met wat we nu zien." Al blijft hij voorzichtig. "Helemaal gerust ben ik er nog niet op."

Bart Berden is voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg van de samenwerkende ziekenhuizen in Brabant en bestuursvoorzitter van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Hij zag het aantal ziekenhuisopnames in onze provincie de afgelopen tijd afnemen. Momenteel liggen 146 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen. Het grootste gedeelte daarvan ligt op de verpleegafdelingen. De instroom in de ziekenhuizen is relatief laag, maar nam afgelopen dagen wel wat toe. Donderdag werden bijna 40.000 positieve coronatesten geregistreerd in Nederland. In Brabant waren dat er 5604. Dat Berden blij is maar nog niet direct een gat in de lucht springt, heeft alles te maken met het feit dat de omikronvariant tot nu toe vooral onder jonge mensen rondgaat. Dat komt omdat hun gedrag anders is, legt Berden uit. Zij hebben meer contacten en gaan bijvoorbeeld weer op wintersport.

"Mensen ouder dan 40 komen nu aan de beurt."

"Door de enorme besmettelijkheid van omikron verwachten wij dat de groep boven de 40 nu aan de beurt komt. En die hebben meer risico om in het ziekenhuis te komen. We moeten dus afwachten hoe dat verloopt." Omdat de zorg voor coronapatiënten afneemt, is er volgens de bestuursvoorzitter weer meer ruimte om zorg in te halen. De Brabantse poliklinische zorg zit weer aardig op het niveau van voor corona, alleen met operaties is nog een achterstand. De ‘categorie 3-zorg’, bijvoorbeeld kankerbehandelingen, is zelfs weer volledig op peil. Maar dat kan ieder moment omslaan, zegt Berden, want ook de besmettingen onder ziekenhuispersoneel nemen toe.

"Het ziekteverzuim in de ziekenhuizen gaat waarschijnlijk fors oplopen."